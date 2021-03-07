Анже
    -
    20:30
    07.03.21
    Стадион Жан Буэн
    Клуб Франсискан
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Анже - Клуб Франсискан

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Анже – Клуб Франсискан на Eurosport.ru! 7 марта 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анже и Клуб Франсискан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Анже и Клуб Франсискан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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