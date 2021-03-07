SO Romorantin
    -
    20:30
    07.03.21
    Вольтижер де Шатобриан
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      SO Romorantin - Вольтижер де Шатобриан

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем SO Romorantin – Вольтижер де Шатобриан на Eurosport.ru! 7 марта 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу SO Romorantin и Вольтижер де Шатобриан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются SO Romorantin и Вольтижер де Шатобриан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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