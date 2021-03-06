Сомюр - Ля Монтаньяр

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Сомюр – Ля Монтаньяр на Eurosport.ru! 6 марта 2021 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сомюр и Ля Монтаньяр и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сомюр и Ля Монтаньяр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

