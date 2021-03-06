Стад Брест
    -
    23:10
    06.03.21
    Стадион Франсис-Ле-Бле
    Пари Сен-Жермен
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Стад Брест - ПСЖ

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Стад Брест – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 6 марта 2021 года в 23:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оливье Даль'Ольо или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стад Брест и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Стад Брест и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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