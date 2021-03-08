Ницца
    -
    23:00
    08.03.21
    Альянц Ривьера
    Монако
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ницца - Монако

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Ницца – Монако на Eurosport.ru! 8 марта 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Adrian Ursea или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ницца и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ницца и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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