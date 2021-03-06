Сен-Луи-Нойвег
    -
    16:15
    06.03.21
    Седан Арденн
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Сен-Луи-Нойвег - Седан Арденн

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Сен-Луи-Нойвег – Седан Арденн на Eurosport.ru! 6 марта 2021 года в 16:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сен-Луи-Нойвег и Седан Арденн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сен-Луи-Нойвег и Седан Арденн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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