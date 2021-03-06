Лион - Сошо

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Олимпик Лион – Сошо на Eurosport.ru! 6 марта 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Руди Гарсия или Омар Даф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Лион и Сошо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Олимпик Лион и Сошо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

