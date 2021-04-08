АС Ред Стар 93
    -
    20:00
    08.04.21
    Stade de Paris
    Олимпик Лион
      Кубок Франции • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      АС Ред Стар 93 - Лион

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем АС Ред Стар 93 – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 8 апреля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vincent Bordot или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АС Ред Стар 93 и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются АС Ред Стар 93 и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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