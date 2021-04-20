Rumilly Vallières
    -
    19:45
    20.04.21
    Парк де Спор
    Тулуза
      Кубок Франции • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Rumilly Vallières - Тулуза

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Rumilly Vallières – Тулуза на Eurosport.ru! 20 апреля 2021 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Rumilly Vallières и Тулуза и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Rumilly Vallières и Тулуза, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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