Полузащитник сборной России Александр Головин забил мяч в полуфинальном матче Кубка Франции.

«Монако» на выезде встречался с клубом четвертого дивизиона «Рюмийи-Вальер». На 82-й минуте хозяева потеряли мяч на своей трети поля. Головин смело пошел в отбор, отнял владение у Жан-Мануэля Рибейро у чужой штрафной и вышел один на один с голкипером. Александр не оставил вратаря шансов и аккуратно покатил в дальний нижний угол.

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Счет после гола русского футболиста стал 5:1 – монегаски разгромили аутсайдера и прошли в финал Кубка Франции. Помимо Головина ворота «Рюмийи-Вальер» поражали Орельен Тчуамени, Виссам Бен Йеддер и Сеск Фабрегас. Еще один мяч игроки хозяев занесли в свои ворота сами.

Для Головина этот гол стал первым более чем за три месяца. Последний раз Саша отличался во Франции 7 февраля, когда положил хет-трик в ворота «Нима». Он также впервые за месяц набрал результативный балл. 11 апреля русский футболист выдал голевой пас в матче с «Дижоном» в Лиге 1.

В финале Кубка Франции «Монако» сыграет с «Пари Сен-Жермен», решающий матч пройдет 19 мая на «Стад де Франс». Монегаски не побеждали в этом турнире 30 лет, последний титул датирован сезоном-1990/91.

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