«ПСЖ» обыграл «Монако» в финале Кубка Франции со счетом 2:0. Голы забили Мауро Икарди и Килиан Мбаппе. Для аргентинца этот мяч стал первым почти за месяц: в предыдущий раз Икарди забивал «Метцу» 24 апреля.

Так, «ПСЖ» взял Кубок Франции во второй раз подряд и в пятый – за последние шесть лет. Парижский клуб – рекордсмен по победам в турнире (14).

Головин вышел на поле с первых минут и провел за «Монако» весь матч, не отметившись результативными действиями.

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Следующий матч «ПСЖ» проведет против «Бреста» 23 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени. По итогам игры команда может занять первое место в чемпионате Франции.

«Монако» сыграет следующий матч в это же время. Соперником команды Головина станет «Ланс».

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