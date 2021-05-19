Пока французский футбол готовился к последнему туру Лиги 1, где «Лилль» обещает закрыть удачный сезон чемпионством, «Монако» и «ПСЖ» скромно разыграли Кубок посреди недели. Драйва игре не придал даже визит Эммануэля Макрона. Президент, который год назад уговаривал весь профессиональный футбол не возвращаться после локдауна, обещал пустить фанатов на трибуны. Надежда покончить с коронавирусом погнала «ПСЖ» к титулу.

Команда Почеттино вгрызлась в Кубок благодаря Мбаппе. Килиан разогревал левый фланг весь матч. Перед вторым таймом он даже посмеялся над этим с Джибрилем Сидибе, главным соперником у края. Лидер «ПСЖ» вложился в оба гола команды: сначала отобрал мяч у растерявшегося Акселя Дисаси и выкатил ассист на Икарди, а затем мягко пробил через Радослава Маецкого – помог умный пас Ди Марии.

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Итог – «Париж» выбил 14-ю победу в Кубке Франции за всю историю клуба. Больше нет ни у кого. Пока Неймар отсиживал дисквалификацию под прикрытием кепки и капюшона, Мбаппе уничтожил бывший клуб.

В этих условиях «Монако» мог положиться лишь на одного футболиста, который уже маячит в роли лидера команды. Речь о Головине. Российский плеймейкер должен был гарантировать касания в чужой штрафной – вышло скудно. В первом тайме «Монако» постоянно сбивался на забросы, но Фолланда и Бен Йеддера сдерживали Керер и Маркиньос. Работа Александра на приеме тоже не помогала: до него не долетали пасы от партнеров.

После перерыва Головин вернулся к розыгрышу. Визуально герой «Монако» стал чаще раскатывать мяч перед штрафной. К системным моментам это не приводило: самым дерзким ударом команды стал то ли навес, то ли выстрел Желсона Мартинша, который стукнул перекладину после контакта с Кейлором Навасом.

Александр Головин, «Монако» Фото: Getty Images

По такой игре Головин казался растерянным. На старте матча его смелые решения лишь вредили структуре «Монако». Не вписался он в нее и с ходом игры. Вклад экс-звезды ЦСКА ограничился скромными перебежками по чужой половине – не сравнить с Мбаппе, который подхватил тусклую команду и гарантировал ей титул.

Килиан точно повторит этот трюк в сборной Франции, а вот Головин в своей роли заставил усомниться. У команды Черчесова достаточно лидеров раздевалки: есть и Дзюба, и Жирков, и Джикия. Полузащитник «Монако» должен был помочь с футбольной точки зрения, за счет более высокого, европейского качества игры. Матч с «ПСЖ» показал: с этим тоже могут возникнуть проблемы, особенно под давлением топов.

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