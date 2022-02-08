Монако
    -
    23:00
    08.02.22
    Стадион Луи II
    СК Амьен
      Кубок Франции • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Монако - СК Амьен

      Футбол. Следите за матчем Монако – СК Амьен на Eurosport.ru! 8 февраля 2022 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Филипп Клеман или Филипп Хиншбергер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монако и СК Амьен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Монако и СК Амьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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