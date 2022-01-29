Реймс
    -
    20:30
    29.01.22
    Стадион Огюст Делоне
    Бастия
      Кубок Франции • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Реймс - Бастия

      Футбол. Следите за матчем Реймс – Бастия на Eurosport.ru! 29 января 2022 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар или Режис Бруар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реймс и Бастия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Реймс и Бастия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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