Юра Суд
    -
    20:30
    02.01.22
    Сент-Этьен
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Юра Суд - Сент-Этьен

      Футбол. Следите за матчем Юра Суд – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 2 января 2022 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Юра Суд и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Юра Суд и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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