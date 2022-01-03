Ванн
    -
    23:10
    03.01.22
    Стад де ла Рабин
    Пари Сен-Жермен
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ванн - ПСЖ

      Футбол. Следите за матчем Ванн – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 3 января 2022 года в 23:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванн и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ванн и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет