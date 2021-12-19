Лион-ля-Дюшер
    -
    15:45
    19.12.21
    Stade de Balmont
    Сент-Этьен
      Кубок Франции • 1/32 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Лион-ля-Дюшер - Сент-Этьен

      Футбол. Следите за матчем Лион-ля-Дюшер – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 19 декабря 2021 года в 15:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лион-ля-Дюшер и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Лион-ля-Дюшер и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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