Труа
    -
    15:45
    18.12.21
    Стадион де л'Об
    Нанси
      Кубок Франции • 1/32 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Труа - Нанси

      Футбол. Следите за матчем Труа – Нанси на Eurosport.ru! 18 декабря 2021 года в 15:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лоран Батлес или Бенуа Педретти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Труа и Нанси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Труа и Нанси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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