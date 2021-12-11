Клуб Франсискан
    -
    17:00
    11.12.21
    Шолете
      Кубок Франции • 8th Round
      Плей-офф
      Перед матчем

      Клуб Франсискан - Шолете

      Футбол. Следите за матчем Клуб Франсискан – Шолете на Eurosport.ru! 11 декабря 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Клуб Франсискан и Шолете и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Клуб Франсискан и Шолете, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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