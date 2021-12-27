Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции вынес решение по поводу матча 1/32 финала Кубка страны между командами «Париж» и «Лион» 17 декабря на стадионе «Шарлети» в Париже, который был прерван из-за поведения фанатов.
После первого тайма между болельщиками команд начались столкновения, полетели файеры, люди выбегали на поле. В результате матч решили не продолжать. Счет на табло к этому моменту был 1:1. «Париж» и «Лион» были объявлены проигравшими и выбыли из Кубка Франции, а «Ницца» автоматически вышла в 1/8 финала.
Ad
«Париж» получил штраф 10 тысяч евро, а «Лион» – 52 тысячи. Стадион «Парижа» дисквалифицирован на пять игр, а фанатам «Лиона» до конца сезона запрещено посещать гостевые матчи. Кроме того, «Лион» исключат из розыгрыша Кубка Франции сезона-2022/23, если подобное повторится.
Чемпионат России
Азмун может перейти в «Лион» уже зимой. Цена вопроса – 3 млн евро
Тот же источник сообщил, что «Лион» договорился с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном о переходе в зимнее трансферное окно
А «ПСЖ» продаст игроков на 100 миллионов евро из-за финансового фэйр-плей
Источник – L'Equipe.
Чемпионат России
«Зенит» готов продать Азмуна в «Лион» зимой
Чемпионат России
«Байер» и «Лион» снова хотят Азмуна. Платить «Зениту» не придется
Related Matches
ФК Париж
1
1
Лион
Реклама
Ad
Реклама
Ad