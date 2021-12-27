Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции вынес решение по поводу матча 1/32 финала Кубка страны между командами «Париж» и «Лион» 17 декабря на стадионе «Шарлети» в Париже, который был прерван из-за поведения фанатов.

После первого тайма между болельщиками команд начались столкновения, полетели файеры, люди выбегали на поле. В результате матч решили не продолжать. Счет на табло к этому моменту был 1:1. «Париж» и «Лион» были объявлены проигравшими и выбыли из Кубка Франции, а «Ницца» автоматически вышла в 1/8 финала.

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«Париж» получил штраф 10 тысяч евро, а «Лион» – 52 тысячи. Стадион «Парижа» дисквалифицирован на пять игр, а фанатам «Лиона» до конца сезона запрещено посещать гостевые матчи. Кроме того, «Лион» исключат из розыгрыша Кубка Франции сезона-2022/23, если подобное повторится.

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Источник – L'Equipe.

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