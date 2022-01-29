«Версаль» не сможет провести матч 1/8 финала Кубка Франции против «Тулузы» на домашней арене из-за правила, касающегося Версальского дворца.
2 января 2022 года «Версаль» вписал новую страницу в историю клуба и впервые преодолел стадию 1/16 Кубка Франции. На глазах приблизительно 2 тысяч зрителей, которые обеспечили прекрасную праздничную атмосферу на домашнем стадионе «Монбаурон», был обыгран «Рош» со счетом 4:0.
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Однако организовать на «Монбауроне» встречу с «Тулузой» не получится – Федерация футбола Франции сообщила «Версалю», что стадион не соответствует стандартам соревнований, из-за отсутствия освещения.
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При этом проблемы с освещением на стадионе не связаны с отсутствием электричества или другими техническими неполадками. Причина в Версальском дворце: согласно французскому закону, по вечерам из королевской спальни не должно быть видно ни одного источника света в радиусе 5 километров. А стадион «Монбаурон» находится в полутора километрах от замка.
Начиная с 1/8 финала матчи уже нельзя переносить на дневное время. Таким образом игра между «Версалем» и «Тулузой» состоится в субботу, 29 января, на стадионе «Тулуза». На официальном сайте «Версаль» сообщил, что «приложит максимальные усилия, чтобы совершить подвиг и выйти в четвертьфинал Кубка Франции».
Недавно в неловкую ситуацию угодил «ПСЖ»: вскрылся подлый обман, связанный с автографами на клубных футболках.
А Неймар в документальном сериале Netflix признался, что прошлым летом пытался покинуть «ПСЖ» ради «Барселоны». Однако в итоге переход сорвался.
Источник: официальный сайт «Версаля»
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