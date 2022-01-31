Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может впервые сыграть за французский клуб под 10-м номером в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Ниццы».

По информации Diario Olé, если аргентинец выйдет в старте, он сыграет в футболке с 10-м номером, под которым провел большую часть карьеры в «Барселоне». Это произойдет из-за того, что Неймар все еще не готов играть из-за травмы, а в Кубке Франции менять игровые номера по ходу сезона разрешается.

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В августе сообщалось, что Неймар предлагал Месси 10-й номер, но Лионель отказался и взял 30-й.

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В начале января Лео заразился коронавирусом и не играл больше месяца.

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