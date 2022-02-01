Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в 1/8 финала от «Ниццы» (0:0, 5:6 – по пенальти) и вылет из Кубка Франции.
– Что вы думаете о выступлении вашей команды?
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– Думаю, что мы играли лучше «Ниццы». Мы создали больше острых моментов и больше заслуживали победы. В прошлом сезоне мы обыграли «Монпелье» по пенальти, в этом – не вышло.
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– Игра «ПСЖ» на линии атаки вновь разочаровала. Вы тоже ожидали большего?
– Конечно. Мы уже давно стараемся улучшить командную игру и добиться баланса. Дело не в линиях, а в том, чтобы находить свободное пространство и занимать на поле более выгодные позиции. Соперник играл по схеме 4-4-2 и редко оставлял свободные зоны. Иногда мы их находили, но хотелось бы чаще.
– Может ли вылет «ПСЖ» из Кубка иметь последствия по окончании сезона?
– Я не знаю.
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Источник: L’Équipe.
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