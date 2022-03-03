Полуфинал Кубка Франции между «Нантом» и «Монако» состоялся в Нанте на стадионе «Ля Божуар – Луи Фонтено» и завершился победой хозяев (2:2, 4:2 – в серии пенальти).

После выхода клуба в финал турнира радостные болельщики «Нанта» массово выбежали праздновать на поле. Это весомый успех: в последний раз клуб сумел выиграть турнир в 2000 году.

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Болельщики «Нанта» празднуют победу над «Монако» Фото: Getty Images

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