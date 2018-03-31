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Эдинсон Кавани и Анхель ди Мария принесли «ПСЖ» победу над «Монако» в финале Кубка французской Лиги

«ПСЖ» выиграл Кубок французской Лиги
Eurosport

1 час назад

Парижский клуб берет трофеи и без Неймара.

«Пари Сен-Жермен» обыграл в финале Кубка французской Лиги-2017/18 «Монако» со счетом 3:0 и взял первый трофей в сезоне.

«ПСЖ» забил два мяча в первые 20 минут встречи. Сначала на восьмой минуте пенальти реализовал Кавани, а через 15 минут Ди Мария удвоил преимущество парижан.

Точку на 86-й минуте поставил все тот же Кавани.

  • «Пари Сен-Жермен» взял Кубок Лиги в восьмой раз в истории.
  • «ПСЖ» заполучил этот трофей пятый раз подряд.

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