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Эдинсон Кавани и Анхель ди Мария принесли «ПСЖ» победу над «Монако» в финале Кубка французской Лиги
Парижский клуб берет трофеи и без Неймара.
«Пари Сен-Жермен» обыграл в финале Кубка французской Лиги-2017/18 «Монако» со счетом 3:0 и взял первый трофей в сезоне.
«ПСЖ» забил два мяча в первые 20 минут встречи. Сначала на восьмой минуте пенальти реализовал Кавани, а через 15 минут Ди Мария удвоил преимущество парижан.
Точку на 86-й минуте поставил все тот же Кавани.
- «Пари Сен-Жермен» взял Кубок Лиги в восьмой раз в истории.
- «ПСЖ» заполучил этот трофей пятый раз подряд.
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