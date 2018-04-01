Унаи Эмери: «Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Строю команду и живу настоящим»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал свое будущее в парижском клубе после победы над «Монако» в финале Кубка французской Лиги (3:0).

«Мы должны думать о настоящем и строить прекрасную команду в настоящем – как в индивидуальном, так и в коллективном плане. Я не знаю, что будет для меня лучшим вариантом в следующем сезоне, потому что я живу настоящим моментом.

Я счастлив тренировать эту команду и доволен ее духом. Мы проиграли «Реалу», и это было ужасное поражение. Но, если забыть его, я очень доволен этой командой», – цитирует Эмери Goal.

Дублем в финальном матче Кубка Лиги отметился Эдинсон Кавани, еще один мяч забил Анхель Ди Мария.

В турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» опережает «Монако» на 17 очков.

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