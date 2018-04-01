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Защитник «ПСЖ» Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории

Алвес стал самым титулованным футболистом в истории
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Круче Пеле, Марадоны, Роналду и Месси.

31 марта защитник «ПСЖ» Дани Алвес поучаствовал в победе над «Монако» в финале Кубка французской Лиги (3:0).

Бразилец завоевал 36-й трофей в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории. Он обошел Райана Гиггза и Кенни Далглиша.

  • У Алвеса 36 трофеев на взрослом уровне или 37, если учитывать золото молодежного ЧМ-2003.
  • К концу сезона Алвес с большой долей вероятности возьмет золото Лиги 1. Поставить на это можно тут.
  • «ПСЖ» продолжает выступление и в Кубке Франции. В полуфинале парижане сыграют с «Каном» (18 апреля).

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