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Защитник «ПСЖ» Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории
Круче Пеле, Марадоны, Роналду и Месси.
31 марта защитник «ПСЖ» Дани Алвес поучаствовал в победе над «Монако» в финале Кубка французской Лиги (3:0).
Бразилец завоевал 36-й трофей в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории. Он обошел Райана Гиггза и Кенни Далглиша.
- У Алвеса 36 трофеев на взрослом уровне или 37, если учитывать золото молодежного ЧМ-2003.
- К концу сезона Алвес с большой долей вероятности возьмет золото Лиги 1. Поставить на это можно тут.
- «ПСЖ» продолжает выступление и в Кубке Франции. В полуфинале парижане сыграют с «Каном» (18 апреля).
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