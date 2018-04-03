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Нападающий «Монако» Радамель Фалькао: «Видеоповторы убивают футбол»

Фалькао: «Видеоповторы убивают футбол»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Колумбийцу не понравилось судейство в финале Кубка французской лиги.

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал использование системы видеоповторов в финале Кубка французской лиги против «ПСЖ».

Арбитр встречи Клеман Тюрпен сначала после консультации с видеорефери назначил пенальти в ворота «Монако», а затем отменил гол Фалькао из-за офсайда.

«В обоих случаях, когда использовали VAR, система помогла «ПСЖ». Иногда, смотришь на картинку и по ней ничего неясно. Такие вещи могут убить футбол. На рассмотрение пенальти ушло четыре минуты и еще столько же – на мой гол. Почему же тогда судья добавил только две минуты в конце матча?» – цитирует колумбийца Daily Mail.

  • «ПСЖ» разгромил «Монако» со счетом 3:0 и взял трофей.
  • Технология VAR будет использоваться на ЧМ-2018 в России.

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