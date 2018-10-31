Онлайн

Дижон - Кан

Кубок Лиги - 31 октября 2018

Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Дижон – Кан на Eurosport.ru! 31 октября 2018 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Оливье Даль'Ольо или Фабьен Меркадаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дижон и Кан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дижон и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

