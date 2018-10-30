Монпелье
    -
    20:45
    30.10.18
    Стадион Ла Моссон
    Нант
      Кубок Лиги • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Монпелье - Нант
      Кубок Лиги - 30 октября 2018

      Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Монпелье – Нант на Eurosport.ru! 30 октября 2018 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Вахид Халилходжич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монпелье и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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