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«Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда сразится с «Челси» в Кубке английской Лиги
Легенда «синих» вернется на «Стэмфорд Бридж».
В 1/16 финала Кубка английской Лиги «Дерби Каунти» расправился с «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти, и на следующей стадии команда Фрэнка Лэмпарда сразится с еще одним грандом. Согласно состоявшейся 29 сентября жеребьевке, «бараны» сыграют с «Челси».
Для Лэмпарда матч будет особенным – экс-полузащитник сборной Англии провел в «Челси» лучшие годы карьеры, пишет Metro.
Остальные пары 1/8 финала:
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»
«Борнмут» – «Норвич»
«Арсенал» – «Блэкпул»
«Лестер» – «Эвертон»/«Саутгемптон»
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»
«Бартон» – «Ноттингем Форест»
- Матчи пройдут 29 октября.
- Четвертьфинальные встречи запланированы на середину декабря.
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