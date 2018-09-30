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«Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда сразится с «Челси» в Кубке английской Лиги

«Дерби Каунти» Лэмпарда сразится с «Челси» в Кубке Лиги
Eurosport

32 мин. назад

Легенда «синих» вернется на «Стэмфорд Бридж».

В 1/16 финала Кубка английской Лиги «Дерби Каунти» расправился с «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти, и на следующей стадии команда Фрэнка Лэмпарда сразится с еще одним грандом. Согласно состоявшейся 29 сентября жеребьевке, «бараны» сыграют с «Челси».

Для Лэмпарда матч будет особенным – экс-полузащитник сборной Англии провел в «Челси» лучшие годы карьеры, пишет Metro.

Остальные пары 1/8 финала:

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»

«Борнмут» – «Норвич»

«Арсенал» – «Блэкпул»

«Лестер» – «Эвертон»/«Саутгемптон»

«Вест Хэм» – «Тоттенхэм»

«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»

«Бартон» – «Ноттингем Форест»

  • Матчи пройдут 29 октября.
  • Четвертьфинальные встречи запланированы на середину декабря.

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