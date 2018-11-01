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«Арсенал» и «Тоттенхэм» зарубятся в четвертьфинале Кубка английской Лиги
Новая часть лондонского дерби.
31 октября состоялась жеребьевка в 1/4 финала Кубка английской Лиги.
Пары выглядят так:
«Лестер»/«Саутгемптон» – «Манчестер Сити»/«Фулхэм»
«Мидлсбро» – «Бёртон»
«Челси» – «Борнмут».
В прошлогоднем финале Кубка Лиги «Арсенал» безуспешно пободался с «Манчестер Сити» – 0:3.
- Матчи 1/8 турнира начнутся 17 декабря.
- Матч «Манчестер Сити» – «Фулхэм» состоится 1 ноября в 22:45 по Москве.
- Новая дата встречи «Лестера» и «Саутгемптона» пока не назначена.
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