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«Арсенал» и «Тоттенхэм» зарубятся в четвертьфинале Кубка английской Лиги

«Арсенал» и «Тоттенхэм» зарубятся в четвертьфинале Кубка английской Лиги
Eurosport

7 мин. назад

Новая часть лондонского дерби.

31 октября состоялась жеребьевка в 1/4 финала Кубка английской Лиги.

Пары выглядят так:

«Арсенал» – «Тоттенхэм»

«Лестер»/«Саутгемптон» – «Манчестер Сити»/«Фулхэм»

«Мидлсбро» – «Бёртон»

«Челси» – «Борнмут».

В прошлогоднем финале Кубка Лиги «Арсенал» безуспешно пободался с «Манчестер Сити» – 0:3.

  • Матчи 1/8 турнира начнутся 17 декабря.
  • Матч «Манчестер Сити» – «Фулхэм» состоится 1 ноября в 22:45 по Москве.
  • Новая дата встречи «Лестера» и «Саутгемптона» пока не назначена.
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