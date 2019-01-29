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Первый гол Александра Головина за «Монако». Он бешено крут

Первый гол Головина за «Монако». Он бешено крут
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

С почином, Саша!

«Генгам» и «Монако» встретились в полуфинальном матче Кубка французской Лиги.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил в ворота «Генгама» на 24-й минуте встречи и открыл счет голам в футболке монегасков. Первый мяч Александра в новом клубе получился чрезвычайно эффектным:

  • Счет в игре «Генгам» «Монако» открыл нападающий команды Леонарду Жардима Маркуш Лопес. Перед этим монегаски остались в меньшинстве из-за удаления Ванкера.
  • Головин присоединился к «Монако» летом 2018 года. Французский клуб заплатил за него 30 млн евро.

Головин и Черышев вслед за Дзюбой вошли в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

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