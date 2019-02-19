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The Guardian: «Челси» уволит Маурицио Сарри в случае поражения от «Сити» в финале Кубка Лиги
Судьба итальянца решится уже в феврале.
Роман Абрамович может лишить Маурицио Сарри должности главного тренера «Челси», если клуб проиграет «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги.
По информации The Guardian, два ближайших матча лондонцев – 1/16 финала Лиги Европы против «Мальмё» и финал Кубка Лиги против «Манчестер Сити» – могут стоить Сарри работы в клубе в случае неудач. Решение о будущем итальянца примет лично владелец «Челси» Роман Абрамович.
- 21 февраля состоится матч Лиги Европы «Челси» – «Мальмё».
- Финал Кубка Лиги против «Манчестер Сити» – 24 февраля.
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