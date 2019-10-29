Бордо
    -
    23:05
    29.10.19
    Матмю Атлантик
    Дижон
      Кубок Лиги • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бордо - Дижон
      Кубок Лиги - 29 октября 2019

      Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Бордо – Дижон на Eurosport.ru! 29 октября 2019 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паулу Соуза или Stéphane Jobard? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бордо и Дижон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бордо и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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