Ним
    -
    20:45
    29.10.19
    Костьер
    Ланс
      Кубок Лиги • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ним - Ланс
      Кубок Лиги - 29 октября 2019

      Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Ним – Ланс на Eurosport.ru! 29 октября 2019 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бернар Блакар или Филипп Монтанье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Ланс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ним и Ланс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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