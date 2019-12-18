Олимпик Лион
    -
    20:45
    18.12.19
    Стад де Люмьер
    Тулуза
      Кубок Лиги • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Лион - Тулуза
      Кубок Лиги - 18 декабря 2019

      Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Олимпик Лион – Тулуза на Eurosport.ru! 18 декабря 2019 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руди Гарсия или Антуан Комбуарэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Лион и Тулуза и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Лион и Тулуза, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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