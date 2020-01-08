Пари Сен-Жермен
    -
    23:05
    08.01.20
    Парк де Пренс
    Сент-Этьен
      Кубок Лиги • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      ПСЖ - Сент-Этьен
      Кубок Лиги - 8 января 2020

      Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 8 января 2020 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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