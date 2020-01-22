Реймс
    -
    23:00
    22.01.20
    Стадион Огюст Делоне
    Пари Сен-Жермен
      Кубок Лиги • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Реймс - ПСЖ
      Кубок Лиги - 22 января 2020

      Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Реймс – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 22 января 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Давид Гийон или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реймс и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реймс и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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