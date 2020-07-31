Пари Сен-Жермен
    -
    22:10
    31.07.20
    Стад де Франс
    Олимпик Лион
      Кубок Лиги • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      ПСЖ - Лион
      Кубок Лиги - 31 июля 2020

      Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 31 июля 2020 года в 22:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «ПСЖ» идет за очередным французским трофеем, но прежде всего думает о наборе формы перед четвертьфиналом ЛЧ.