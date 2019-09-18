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Федерация футбола Франции отказалась от Кубка Лиги, потому что никто не купил телеправа на турнир

Федерация футбола Франции отказалась от Кубка Лиги, потому что никто не купил телеправа на турнир
Eurosport

1 час назад

Турнир никому не интересен.

С сезона-2020/21 во Франции не будет проводиться Кубок французской Лиги.

Как сообщает France Football, главной причиной упразднения турнира стало то, что федерация футбола Франции не смогла продать телеправа на его показ в 2020-2024 гг. На собрании, посвященном Кубку Лиги, обсуждались несколько вариантов его модернизации, но все они были отклонены.

Федерация не исключает, что в будущем возродит турнир.

  • Кубок французской Лиги проводился с 1963 года. Победителем первого розыгрыша стал «Страсбур».
  • В прошлом сезоне победу в турнире также отпраздновал «Страсбур». Ранее на протяжении 5 лет Кубок французской Лиги выигрывал «ПСЖ».

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