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Федерация футбола Франции отказалась от Кубка Лиги, потому что никто не купил телеправа на турнир
Турнир никому не интересен.
С сезона-2020/21 во Франции не будет проводиться Кубок французской Лиги.
Как сообщает France Football, главной причиной упразднения турнира стало то, что федерация футбола Франции не смогла продать телеправа на его показ в 2020-2024 гг. На собрании, посвященном Кубку Лиги, обсуждались несколько вариантов его модернизации, но все они были отклонены.
Федерация не исключает, что в будущем возродит турнир.
- Кубок французской Лиги проводился с 1963 года. Победителем первого розыгрыша стал «Страсбур».
- В прошлом сезоне победу в турнире также отпраздновал «Страсбур». Ранее на протяжении 5 лет Кубок французской Лиги выигрывал «ПСЖ».
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