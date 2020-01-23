Мбаппе забил необычный гол в полуфинале французского Кубка Лиги.

Похоже, Килиан вдохновляется игрой Марадоны и Анри, иначе его трюк сложно объяснить. «Париж» вел 3:0 в конце полуфинала против «Реймса», но француз отчаянно хотел отличиться. На последних минутах ему представилась такая возможность – он отпасовал на Неймара в центр штрафной, бразилец не разобрался в финтах, и мяч вывалился на Мбаппе. Игрок споткнулся о вратаря и упал, но голевое чутье подсказало ему выход – Килиан просто пихнул мяч в пустые ворота рукой.

Мяч не был засчитан, а игрок получил желтую за неспортивное поведение. Мбаппе не слишком расстроился и лишь улыбнулся предупреждению.

В финале «ПСЖ» сыграет с «Лионом».

Переход Бэйла уже обговаривают, «Барселона» манит Обамеянга. Трансферы и слухи среды

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме