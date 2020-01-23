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Мбаппе споткнулся о вратаря, но не растерялся и рукой пихнул мяч в пустые ворота
Хитрость нападающего обнаружилась, но он не слишком расстроился.
Мбаппе забил необычный гол в полуфинале французского Кубка Лиги.
Похоже, Килиан вдохновляется игрой Марадоны и Анри, иначе его трюк сложно объяснить. «Париж» вел 3:0 в конце полуфинала против «Реймса», но француз отчаянно хотел отличиться. На последних минутах ему представилась такая возможность – он отпасовал на Неймара в центр штрафной, бразилец не разобрался в финтах, и мяч вывалился на Мбаппе. Игрок споткнулся о вратаря и упал, но голевое чутье подсказало ему выход – Килиан просто пихнул мяч в пустые ворота рукой.
- Мяч не был засчитан, а игрок получил желтую за неспортивное поведение. Мбаппе не слишком расстроился и лишь улыбнулся предупреждению.
- В финале «ПСЖ» сыграет с «Лионом».
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