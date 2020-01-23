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Гениальный скилл Неймара в полуфинале Кубка Лиги – бразилец отпасовал партнеру пятой точкой

Гениальный скилл Неймара в полуфинале Кубка Лиги – бразилец отпасовал партнеру пятой точкой
Eurosport

48 мин. назад

Бразилец делает шоу.

«ПСЖ» обыграл «Реймс» в полуфинале Кубка французской Лиги.

Бразилец не забил, но оформил хайлайт покруче любого гола – мяч отскочил от газона, и Ней пятой точкой переправил его партнеру.

  • В апрельском финале «Париж» сыграет с «Лионом».
  • Бразилец все лето форсировал трансфер в «Барселону», но в итоге остался в «ПСЖ» и регулярно подвергается нападкам со стороны болельщиков.

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