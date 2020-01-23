Eurosport
Гениальный скилл Неймара в полуфинале Кубка Лиги – бразилец отпасовал партнеру пятой точкой
Бразилец делает шоу.
«ПСЖ» обыграл «Реймс» в полуфинале Кубка французской Лиги.
Бразилец не забил, но оформил хайлайт покруче любого гола – мяч отскочил от газона, и Ней пятой точкой переправил его партнеру.
- В апрельском финале «Париж» сыграет с «Лионом».
- Бразилец все лето форсировал трансфер в «Барселону», но в итоге остался в «ПСЖ» и регулярно подвергается нападкам со стороны болельщиков.
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