Самтредиа
    -
    13:30
    17.10.20
    Телави
      Чемпионат Грузии • Тур 13
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Самтредиа - Телави
      Чемпионат Грузии - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Грузии. Следите за матчем Самтредиа – Телави на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Самтредиа и Телави и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Самтредиа и Телави, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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