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Дила Гори - Чихура

Чемпионат Грузии - 17 октября 2020

Футбол, Чемпионат Грузии. Следите за матчем Дила Гори – Чихура на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дила Гори и Чихура и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дила Гори и Чихура, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

