Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси

Футбол, Чемпионат Грузии. Следите за матчем Динамо Батуми – Локомотив Тбилиси на Eurosport.ru! 26 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Гия Гегучадзе или Георгий Чиабришвили? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Батуми и Локомотив Тбилиси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Динамо Батуми и Локомотив Тбилиси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

