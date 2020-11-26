Динамо Батуми
    -
    17:00
    26.11.20
    Локомотив Тбилиси
      Чемпионат Грузии • Тур 14
      Календарь
      Перед матчем

      Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси

      Футбол, Чемпионат Грузии. Следите за матчем Динамо Батуми – Локомотив Тбилиси на Eurosport.ru! 26 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гия Гегучадзе или Георгий Чиабришвили? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Батуми и Локомотив Тбилиси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Батуми и Локомотив Тбилиси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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