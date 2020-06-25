Сабуртало
    -
    17:00
    25.06.20
    Стадион Михаила Месхи
    Динамо Тбилиси
      Чемпионат Грузии • Тур 3
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Сабуртало - Динамо Тбилиси
      Чемпионат Грузии - 25 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Грузии. Следите за матчем Сабуртало – Динамо Тбилиси на Eurosport.ru! 25 июня 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Георгий Чиабришвили или Félix Vicente Miranda? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сабуртало и Динамо Тбилиси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сабуртало и Динамо Тбилиси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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