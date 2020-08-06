Торпедо Кутаиси
    -
    20:00
    06.08.20
    Телави
      Чемпионат Грузии • Тур 9
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Торпедо Кутаиси - Телави
      Чемпионат Грузии - 6 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Грузии. Следите за матчем Торпедо Кутаиси – Телави на Eurosport.ru! 6 августа 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо Кутаиси и Телави и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торпедо Кутаиси и Телави, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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