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Локомотив Тбилиси - Телави

Чемпионат Грузии - 25 июля 2020

Футбол, Чемпионат Грузии. Следите за матчем Локомотив Тбилиси – Телави на Eurosport.ru! 25 июля 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив Тбилиси и Телави и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Локомотив Тбилиси и Телави, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

