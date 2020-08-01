Динамо Тбилиси
    -
    19:30
    01.08.20
    Boris Paichadze Dinamo Arena
    Чихура
      Чемпионат Грузии • Тур 8
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Динамо Тбилиси - Чихура
      Чемпионат Грузии - 1 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Грузии. Следите за матчем Динамо Тбилиси – Чихура на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Тбилиси и Чихура и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Тбилиси и Чихура, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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